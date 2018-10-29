بعد هجوم الفقهاء.. داعش تتدخل في مؤتمر باليرمو

في الوقت الذي تترقب فيه ليبيا مؤتمر باليرمو الإيطالي في نوفمبر القادم والجدل حوله، لإنهاء الأزمة التي دخلت عامها الثالث وتحديدا بعد اتفاق الصخيرات، تدخل داعش على الخط وتقلب الموزاين بعد هجومها الإرهابي على منطقة الفقهاء بالجفرة، اليوم في ساعة مبكرة من صباح يوم الأثنين، وتختطف عشرات الشباب وتقتلهم رميا بالرصاص، ما يجعل مصير المؤتمر الإيطالي على المِحك والأطراف الليبية الفاعلة في موقف مُحرج أمام العالم، بعد أن تركوا منطقة الفقهاء وأهلها يواجهون مصيرهم لوحدهم دون حماية منهم.

في الركن الآخر من المشهد في ليبيا، تعمل العاصمة على تفعيل الخطة الأمنية والمجاهرة بالأمن عبر انتشار سيارات مديرية الأمن في طرابلس، وتهيئة الأجواء لإنهاء المظاهر المسلحة في المدينة، بعيدا عن الفقهاء بمنطقة الجفرة والتي تبعد عن الترتيبات الأمنية في العاصمة بـ 651 كم، وبعيدا عن الجنوب الذي دخل مرحلة ما بعد الضياع والفوضى، نتيجة للصراع المحموم بين الأطراف في ليبيا.

وهكذا بدا المشهد الحقيقي في بلد الاتفاق السياسي والمبادرة الأممية والترتيبات الأمنية والسفريات للمسؤول الأبرز فيها، بعيدا عن الاكسسورات التي يحاول بعض الساسة تجميلها وتصدريها بأن ليبيا انتهت أزماتها وداعش لن يعود إليها.. ولكنّ كل هذا انهار في لحظة سابقة ، مازال يعيش فيها الليبيين لوحدهم بعيدا عن الفرقاء ، صراعات وقتلى ومخطوفين، وآخرين ينتظرون حكومة واحدة تُنهي الكابوس الذي يعيش معهم، إضافة إلى ضحايا الاشتباكات المسلحة وآهات الأُمّهات على أبناءهن الذين يسقطون نتيجة لصراع أمراء الحرب.

مؤتمر باليرمو الذي أصبح حديثا تلوك بهِ ألسنة المهتمين والساسة داخل وخارج ليبيا، يرى بعض المتابعين، بأنه لن يكون العلاج الشافي لكل الأزمات، وفقا لما ذكره المهتم بالشأن العام السنوسي الشريف، لـ:218 “أن مؤتمر باليرمو لن يضيف شيئاً على الساحة السياسية الليبية وسيكون مشابها لسابقه”، فيما قال عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، قبل يومين لبرنامج “LIVE”، على قناة “218NEWS” إنه لا يوجد أجندة واضحة لمؤتمر باليرمو حتى هذه اللحظة، مضيفا أنه قام قبل أسبوعين بالتواصل مع الدول المهمة التي توصف بالمجتمع الدولي وأكدوا له أنه لا أجندة واضحة للمؤتمر.

ما يجعل أن التسميات التي ملّها الليبيون لن تنتهي، ومنها “الشرعية الدولية” و “المنتخب من الشارع”، والأهمّ من هذا لن تُطوى صفحة مازالت طوابير الخبز والبنزين والمصرف تدفع ثمنها، لأن باليرومو لا تقع في ليبيا، وفنادقها بعيدةً عن آهات الليبيين ومطالبهم في حياة آمنة وهادئة، بعيدا عن المحاصصات والمزايدات على الوطن الضائع في جيوب من خذلوها، والأصحّ بعيدةً جدا عن الفقهاء التي خذلها الجميع في ساعة واحدة، وكأن الأمر دُبّر بليل.

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