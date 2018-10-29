“داعش” يهاجم بلدة الفقهاء بمنطقة الجفرة  

أعلن المجلس المحلي بمنطقة الجفرة ، جنوب البلاد ،اليوم الاثنين، عن مقتل 4 أشخاص من بينهم نجل رئيس فرع منطقة الفقهاء بعد هجوم مسلح نفذه تنظيم داعش الإرهابي في بلدة الفقهاء.

وجاء في بيان المجلس المحلي بالجفرة: ” قتل عدد 4 أشخاص من بينهم ابن رئيس الفرع البلدي الفقهاء نتيجة الهجوم إلى حد الآن من قبل تنظيم داعش الإرهابي”، مشيراً إلى أن “رئيس الفرع البلدي بمنطقة الفقهاء وجه نداء عاجلا لجميع قوات الجيش لمطاردتهم والقضاء عليهم وأن منطقة الفقهاء وضعها حرج ومأساوي جدا نتيجة هذا الهجوم”.

وأضاف البيان، “خروج عدد 25 آلية مسلحة من منطقة الفقهاء تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بعد ترويع السكان وحرق بعض البيوت وخطف عدد من الشباب”.

يشار أن بلدة الفقهاء تقع في منطقة نائية جنوبي منطقة الجفرة وهي إحدى المناطق الخمسة المكونة للمنطقة قرب جبال الهروج على الطريق المؤدي نحو الجنوب الغربي إلى منطقة براك ومدينة سبها.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع واحد من إلقاء الجيش الليبي القبض على أحد القيادات الليبية البارزة في التنظيم ويدعى جمعة القرقعي، بالقرب من نفس المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية