ماذا فعل تنظيم “داعش” الإرهابي في بلدة الفقهاء؟

أقدمت عناصر داعش الإرهابية على مهاجمة لبلدة الفقهاء وأضرموا النار في مركز الشرطة ومقار الدفاع المدني والحرس البلدي ومحطة إرسال شبكة المدار للهاتف المحمول ما أدى لانقطاع الشبكة كما قامت بخطف عدد من الشُرطيين .

وكشفت مصادر محلية عن أسماء الشباب القتلى وهم وائل حمد ساسي ، حسن أحمد احميد ساسي ، عبدالله مسعود زايد ، أبوبكر أحمد عبدالكافي .

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوعين من إلقاء قوات الجيش القبض على أحد القيادات الليبية البارزة في التنظيم ويدعى جمعة مسعود القرقعي .

واعتبر عضو مجلس النواب عن دائرة الجفرة إسماعيل الشريف في وقت مبكر من صباح الاثنين هذا الهجوم الإرهابي كردة فعل لعملية القبض على القيادي بداعش جمعة القرقعي ومرافقه علي عبدالغني الفيتوري والذي تم القبض عليهما بجبال الهروج بالقرب من مدينة الفقهاء يوم 16 أكتوبر الجاري من قبل الكتيبة 128 التابعة للقيادة العامة التي أكد الشريف بأنها باشرت مهام ملاحقة المهاجمين مع خروج تعزيزات عسكرية أخرى من مدينة سبها.

ومن جهتها ، تحركت الكتيبة 128 التابعة للقيادة العامة بقيادة الرائد حسن معتوق الزادمة من تمركزها في وسط الجفرة نحو منطقة الفقهاء لضبط الوضع وملاحقة الإرهابيين المهاجمين ومحاولة استعادة أي رهائن من قبضتهم .

وتقع بلدة الفقهاء في منطقة نائية ومفتوحة جنوبي منطقة الجفرة وهي إحدى المناطق الخمسة المكونة للمنطقة إلى الغرب من جبال الهروج على الطريق المؤدي نحو الجنوب الغربي إلى منطقة براك ومدينة سبها.

وتعتبر مناطق جبال الهروج ذات الطبيعة الوعرة والمفتوحة على الصحاري ملاذاً لكل التنظيمات الإرهابية والعصابات التي تمارس الخطف والقتل والحرابة والاتجار بالبشر والمخدرات فيما تحيط المسالك الترابية ببلدة الفقهاء من كل الجهات إضافة لبعض الوديان وفى مجملها تؤدي إلى تلك السلسلة الجبلية التي تبلغ مساحتها نحو 45.000 كيلومتر مربع وتصنف على أنها أكبر تجمع لبقايا الجبال البركانية في منطقة شمال أفريقيا .

المصدر: مواقع إخبارية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية