اجتمعت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز في طرابلس بوزير المالية الجديد فرج بومطاري لتهنئته ومناقشة الإصلاحات الجارية وتقديم دعم الأمم المتحدة.

هذا ورافق نائبة الممثل الخاص في الاجتماع كبير الاقتصاديين في بعثة الأمم المتحدة للدعم.

يُذكر أن تنصيب بومطاري على رأس وزارة المالية جاء ضمن حزمة من التغييرات الوزارية التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بهدف تفعيل الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

The post وليامز تقترح دعماً جديداً من الأمم المتحدة للإصلاحات الاقتصادية في ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا