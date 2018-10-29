هجوم دموي لـ “داعش” على بلدة الفقهاء بالجفرة

الجفرة-العنوان

شن مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم داعش ليل الإثنين هجوما غادرا على منطقة الفقهاء في منطقة الجفرة وقتلوا 4 أشخاص، بينهم نجل رئيس الفرع البلدي، وخطف نحو سبعة آخرين.

وفي تصريح لمندوب جرحي الجيش الليبي بغرفة عمليات الجفرة وإجدابيا، لصحيفة العنوان، قال عبدالرزاق ادويك، “إن الهجوم أسفر عن خطف 7 أشخاص”.

وأوضح أدويك، أن المختطفين هم:

1-شرف الدين حسونة الزيداني.

2-علي عبدالله حمادي الزيداني (العمر 80 سنة).

3-خالد شرف الدين حسونة.

4- عبد الكافي أحمد عبدالكافي.

5- أبوبكر أحمد عبدالكافي.

6-اثنين من أبناء أحمد ساسي.

7-ابن خميس التارقي.

منم جانبه أكد رئيس الفرع البلدي الفقهاء أن الوضع في المنطقة كارثي جراء الاشتباكات حيث ناشد الجميع بالتدخل العاجل لإنقاص منطقة الفقهاء من الهجوم الغادر لعناصر التنظيم.

وأوضح أن عدد 25 آلية مسلحة تابعة للتنظيم دخلت بغتة إلى منطقة الفقهاء وقامت بترويع السكان وحرق بعض البيوت وخطف عدد من الشباب، كما أكد، مقتل عدد 4 أشخاص.

ووصف رئيس الفرع البلدي الوضع بالحرج والمأساوي نتيجة الهجوم.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية