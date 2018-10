استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أمس الأحد، رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك رفقة عضو المجلس عبدالنبي أبوعرابة، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

حيث ناقش اللقاء الأوضاع الإنسانية في تاورغاء ومدى توفر الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والكهرباء، وكيفية تذليل الصعوبات التي تعترض عودة بقية النازحين.

يُذكر أن مدينة تاورغاء تشهد في الآونة الأخيرة اهتماماً لتأمين متطلبات وأساسيات الحياة للسكان فيها كان أخرها زيارة المبعوث الأممي ونائبته للمدينة في يوم الأمم المتحدة تقديراً لدورها.

The post ما الحديث الذي دار بين الشكشاك والمشري؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا