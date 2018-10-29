داعش يعدم 4 مواطنين ويختطف 8 آخرين في الفقهاء

أقدم تنظيم داعش الإرهابي على إعدام 4 أشخاص من منطقة الفقهاء،بهجوم واسع شنه على مدينة الفقهاء في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وبحسب مصدر خاص لقناة ليبيا، تم اختطاف 8 مدنيين آخرين، مبنياً أن من بين الذين تم اعدامهم في العملية، إبن رئيس الفرع البلدي ، قبيل انسحابه منها، وتوجه قوة عسكرية من الجفرة للبلدة.

وأوضح المركز الإعلامي في البيضاء، أن داعش بسط سيطرته على المدينة وبوابة 400 الواقعة بين الفقهاء ومدينة سوكنة.

من جهته، قدم حراك غضب فزان عبر صفحته تعازيه عبد الرؤوف بن زيد ووائل ساسي وأبو بكر عبد الكافي وحسن أحميد الذين قضوا في الهجوم الغادر.

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