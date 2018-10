اليوم ….إعلان نتائج تنسيب طلاب الشهادة الثانوية علي الكليات

المتوسط:

أكد وزير التعليم المفوض الدكتور عثمان عبدالجليل، ” أنه سيعلن نتائج تنسيب طلاب الشهادة الثانوية العامة على الكليات المختلفة بالجامعات”.

وأعلنت الوزارة،” إن الوزير سيوضح الخطوات التي جرت في الجولة الأولى من التنسيب، والخطوات التي يجب اتباعها في الجولة الثانية”.

يذكر أن الطلاب قد تقدموا برغباتهم عبر ط النظام الجديد المعتمد على التنسيب حسب الرغبة وحسب متوسط تقدير درجات الطلبة في المواد التخصصية ذات العلاقة بالكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

