إعادة تنظيم المكاتب الصحفية الأجنبية في ليبيا

باشرت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، إجراءات تفعيل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية المقيمة في ليبيا.

وأعلنت إدارة الإعلام الخارجي أنّها بصدد تنظيم وتسوية أوضاع المكاتب الصحفية الأجنبية الموجودة في ليبيا، سعياً منها إلى توفير مناخ مناسب يمكن الصحفيين الوافدين ومراسلي القنوات الأجنبية من تأدية واجباتهم المنوطة بهم بكل سلاسة ويسر.

ويأتي هذا الإجراء مواكبة للمتغيرات الإيجابية التي تشهدها العاصمة طرابلس خلال هذه الفترة، وما تتخذه الجهات المسؤولة من خطوات حثيثة نحو استقرار ليبيا وبناء دولة المؤسسات التي تستوجب وجود رؤية متجدّدة لإعلام منفتح يواكب التطور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية