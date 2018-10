«البلدي الجفرة» يعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا هجوم الجفرة الإرهابي

المتوسط:

تقدم المجلس البلدي الجفرة بالتعازي في ضحايا الهجوم الغادرلعصابات داعش الإرهابية الذي تعرضت له منطقة الفقهاء ببلدية الجفرة الليلة الماضية.

وأعلنت المجلي في بيان رسمي له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، الحداد لمدة ثلاثة أيام، حزنا على ضحايا الهجوم الغادر.

وشن تنظيم داعش الإرهابي، هجوما، صباح اليوم، على واحة الفقهاء، وقام بقطع الاتصالات الهاتفية على المنطقة .

