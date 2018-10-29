خارجية الوفاق تتخذ إجراءات جديدة بشأن وسائل الإعلام الأجنبية

ليبيا – أفاد رئيس قسم الشؤون الصحفية والإعلامية بإدارة الإعلام الخارجي مفتاح بو نعيجة أن الإدارة باشرت إجراءات تفعيل المكاتب الإعلامية لوسائل الإعلام الأجنبية وتصحيح أوضاعها وانه تجري مراجعة الإجراءات المتخذة بما يكفل تنشيط دور المؤسسات الإعلامية الأجنبية وضمان بيئة سليمة لممارسة عملها.

بو نعيجة أكد وفقاً لإدارة الإعلام الخارجي على أن مدير إدارة الإعلام الخارجي أحمد الأربد أوعز إلى كافة الأقسام ان تضطلع بدورها في الدفع بهذه المكاتب لتصبح ذات فاعلية وتساهم في نقل التطورات الحاصلة على الأراضي الليبية بمهنية وموضوعية وتقديم كافة التسهيلات لممارسة عملها.

ومن جهته أوضح مسؤول التواصل مع الصحفيين العرب والأجانب بالإدارة المرغني جمعة ناجي بأن الإدارة مقبلة على جملة من المتغيرات الإيجابية وان الإتجاه نحو الإستقرار ودولة المؤسسات ينبغي ان يترجم في بيئة صحفية تضمن انسياب الأخبار والمعلومات بما يتناسب بما يجري على الأرض .

ونوّه إلى أن هذه المكاتب تحتاج إلى وقفة جادة لوضعها في صورة تليق بمؤسساتها العالمية وبما يتوافق مع حضورها الإعلامي وان هذه السنة ستكتمل المرحلة الأولى من خطة الإعلام الخارجي ليتم استقبال العام القادم 2019 برؤية وإستراتيجية متطورة وآليات متجددة لتتوافق مع ما سيتحقق على الأرض من إستقرار سياسي ومجتمعي.

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