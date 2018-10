المتوسط:

شهدت طبرق اليوم الإثنين عقد الاجتماع الفني الثاني للمصافي لعام 2018 حيث جرت مناقشة المشاريع والأعمال القائمة خلال عام 2018 ونسب الإنجاز بها، والمشاريع المستهدفة لعام 2019.

وعقد الاجتماع بقاعة الاجتماعات بفندق دار السلام فيث حضور عدد من رؤساء وأعضاء الإدارات والشركات النفطية والمراقبين والمنسقين بالمؤسسة الوطنية للنفط.

