كشف شريط فيديو مصور تحصلت عليه رويترز يوم أمس الأحد عن تنظيم مجموعة من رجال القبائل الليبية احتجاجاً عند حقل الشرارة النفطي بجنوب البلاد مهددين بإغلاق المنشآت مالم يتم تحسين أحوالهم المعيشية.

حيث شهد هذا الحقل الواقع في جنوب غرب ليبيا عمليات إغلاق بسبب مشكلات أمنية في الماضي من بينها هجمات وعمليات اختطاف وينتج الحقل نحو 300 ألف برميل يومياً.

هذا وطالب المحتجون في وقفتهم بتحسين الخدمات التي تقدمها الدولة مثل المياه والسيولة المصرفية في المنطقة الجنوبية.

وبحسب الشريط المصور الذي تحصلت عليه رويترز فإن المحتجين أمهلوا الدولة حتى 11 نوفمبر لتنفيذ مطالبهم أو مواجهة وقف إنتاج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية بشكل عام.

يُذكر أن المنطقة الجنوبية تشهد خلال الفتره الأخيرة اشتباكات للسيطره على مفاصلها حيث دخل النزاع مجموعة من القادمين من تشاد مما زاد الامر سوءاً، كما يُعتبر الوضع الاقتصادي للجنوب متدهوب بسبب سوء الأوضاع الأمنية وعدم وجود الأمان في المنطقة.

The post أهالي الجنوب يحتجون ويُهددون بإغلاق الحقوق في المنطقة الجنوبية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا