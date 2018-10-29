عضو النواب عن الجفرة يحمل الحكومات كافة الهجوم على الفقها

حمل عضو مجلس النواب عن الجفرة إسماعيل الشريف، الاثنين، الحكومات كافة مسؤولية هجوم تنظيم الدولة على منطقة الفقها ببلدية الجفرة.

وقال الشريف في تصريح للرائد، إن نواب بلدية الجفرة سيصدرون بيانا حول الأحداث التي شهدتها الفقها، مؤكدا غياب الدولة بكل مكوناتها رغم كل المطالب والتحذيرات المستمرة بهشاشة الوضع الأمني في المنطقة.

وأهاب الشريف بكل أبناء الجفرة بضرورة الذود عن أهلهم وأعراضهم، مضيفا أن الهجوم كان ردة فعل على عملية القبض على قيادي بتنظيم الدولة منتصف أكتوبر الحالي.

يُذكر أن تنظيم الدولة دخل البارحة منطقة الفقها بالجفرة، وقام باختطاف عدد من أبناء المنطقة، وسيطر عليها ساعات قبل أن ينسحب.

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