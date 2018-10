المتوسط:

تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن جنزور بضبط شخص مطلوب على عدة قضايا سرقة سيارات، وبالتحقيق معه اعترف بسرقة العديد منها بمنطقة جنزور ومنطقة الجفارة وغيرها من المناطق، وذلك في إطار الخطة الأمنية للحفاظ على الأمن.

وناشد قسم البحث الجنائي، المواطنين الذين تعرضوا لعمليات السرقة لسيارتهم, ضرورة مراجعة قسم البحث الجنائي بمديرية أمن جنزور, لاتخاذ الإجراءات القانونية.

The post ضبط شخص تخصص في سرقة السيارات بـ «جنزور» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية