إذاعة بلجيكا: تورط الدولة بتمويل “مليشيات ليبية” تمتهن التهريب

نقلت إذاعة إر. تي. بي. إف البلجيكية الاثنين، عن مصادر محلية أن هناك معلومات تفيد بتورط الدولة البلجيكية بتمويل “مليشيات ليبية” مسلحة مسؤولة عن تهريب البشر.

وأوضحت المصادر أنه جرت عمليات تفتيش لطائرات في مطار اوستاند “بلجيكا” تبين أنه يوجد على متنها أسلحة جاهزة للتهريب إلى لليبيا، وفق وكالة الأنباء الإيطالية “أكي”.

وأضاف المصادر أن عددا من الدول الأوروبية زودت “الميليشيات الليبية” بجميع أنواع الأسلحة بشكل واضح وعلني وبعض الدول زدتها بسرية.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي صدر في سبتمبر المنصرم قد وجه التهم إلى بلجيكيا بوجود شبكات تهريب أسلحة وبشر إلى ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية