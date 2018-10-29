الثني يبحث سبل إستجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة من مصر

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس الأحد سير العمل و إحتياجات المستشفيات والمراكز الطبية في كل من بنغازي وطبرق والبيضاء.

الثني ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة العراقيل التي تواجه سير عمل المستشفيات حيث قرر إيفاد رؤساء المستشفيات والمراكز الطبية الحاضرين للاجتماع في مهمة رسمية برئاسة وكيل عام وزارة الصحة سعد عقوب إلى جمهورية مصر العربية لبحث آفاق التعاون في المجال الطبي خاصة فيما يتعلق باستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة من الشقيقة مصر.

هذا وحضر الاجتماع كل من مدراء مراكز “بنغازي ،طبرق ،القلب بنغازي”ومدير مستشفى البيضاء ومدير مكتب شؤون لجان العلاج بوزارة الصحة إضافة إلى مدير إدارة المتابعة و تقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء.

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