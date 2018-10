المتوسط:

أعلن مجلس النواب اليوم الإثنين الحداد ثلاثة أيام على أرواح شهداء الهجوم الإرهابي على بلدة الفقهاء في منطقة الجفرة.

وشن مسلحون يشتبه في أنهم من تنظيم داعش، أمس الإثنين، هجوما غادرا على الفقهاء وقتلوا 4 أشخاص وخطفوا نحو سبعة آخرين.

وأعلن الفرع البلدي الفقهاء أن الوضع في المنطقة أصبح كارثيا جراء الهجوم، مناشدا الجميع بالتدخل العاجل لإنقاذ المنطقة العناصر الإرهابية.

