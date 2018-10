المتوسط:

بحث الملتقى الأول لمجلس شيوخ ليبيا، أمس الأحد، وضع رؤية مشروع وطني للخروج بالبلاد من الوضع الحالي والعبور بها إلى بر الأمان.

وناقش المجتمعون بمقر الشركة العامة للمطاحن والأعلاف بطرابلس الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد وتنفيذ توصيات الاجتماعات التحضيرية السابقة.

The post «شيوخ ليبيا» يبحث تدشين مشروع وطني لإنقاذ البلاد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية