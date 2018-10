«قنصو» يُناقش مع عميد الكفرة أبرز مشاكل البلدية

المتوسط:

اجتمع اليوم الإثنين، بداد قنصو وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني، بعميد بلدية الكفرة وحكماء وأعيان المنطقة ومكتب العمل، في إطار متابعة سير عمل المجالس البلدية بمختلف مناطق الوطن.

وحضر الاجتماع مدير إدارة المحافظات والبلديات وذلك لمناقشة العديد من المختنقات التي تواجه المنطقة، وثمن الحاضرون مجهودات الوزير الملموسة في دعمه المستمر للجنوب بمختلف مناطقه.

وتطرق الاجتماع مناقشة العديد من المشاكل التي تواجه المنطقة من نقص في المعدات الطبية ونقص الأدوية ومياه الشرب وغيرها والعمل علي إيجاد آلية لمعالجتها.

