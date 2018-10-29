قبيل مؤتمر باليرمو.. حفتر يجري مباحثات مع كونتي وميلانيزي

عقد قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مباحثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أمس في العاصمة الإيطالية على ضوء مؤتمر باليرمو، المقرر عقده الشهر المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، وقالت إنه لم يتم «إعلان فحوى اللقاء».

ويعقد حفتر، اليوم اجتماعًا مع وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي في مقر وزارة الخارجية، وفق الوكالة الإيطالية. ووفقًا لمصادر إعلامية، فإن «اللقاء سيتمحور حول مشاركة المشير حفتر في مؤتمر باليرمو». وكان وزير الخارجية الإيطالي التقى المشير حفتر في 10 سبتمبر الماضي في بنغازي، أثناء زيارته الأخيرة لليبيا.

وتتواصل التحضيرات في مدينة باليرمو الإيطالية لاحتضان المؤتمر الدولي حول ليبيا يومي 12 و13 نوفمبر المقبل، وسط تجهيزات أمنية بالغة الدقة والسرية، حيث سيكون وسط المدينة مغلقًا بالكامل، ويستضيف المؤتمر فندق «فيلا ايجيا»، وهو الفندق الساحلي الكبير الذي استضاف العام الماضي مؤتمر البحر المتوسط لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الهجرة.

ومن المقرر أن تشارك أطرافا عدة من بينهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، و المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أعلنت أنها ستكون حاضرة، فيما لم تتأكد بعد مشاركة رؤساء الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.

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