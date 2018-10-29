السراج يتابع تنفيذ اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مع عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، أوضاع البلديات بمختلف مناطق ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين، حيث بحث المجتمعون، مناقشة برامج وخطط البلدية لتحسين أداء القطاعات الخدمية، شدد السراج خلال اللقاء، على أهمية التنسيق مع وزارة الحكم المحلي وتنفيذ البرامج وفقاً للأولويات.

من جهة آخرى، تخلل اللقاء، مناقشة المهام الموكلة للمنطقة العسكرية الوسطى في دعم المجالس البلدية الواقعة في نطاقها، كما وتطرق الاجتماع إلى عملية تأمين مدينة تاورغاء وتنفيذ ما تضمنه اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة، واستكمال تهيئة المنطقة تمهيداً لعودة جميع الأهالي.

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