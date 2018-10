ماذا قدم «السراج» لضحايا هجوم الفقهاء الإرهابي؟

المتوسط:

علق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، على أحداث مدينة الفقهاء، قائلاً: «هاهي جريمة أخرى تقع في جزء عزيز من الوطن، وإذ نترحم على ضحايا الاعتداء الإرهابي على مدينة الفقهاء ببلدية الجفرة».

وأضاف «السراج»، أن: «هذا العدوان يدعونا لتوحيد جهودنا العسكرية والأمنية.. فلا مجال للتهاون في تحقيق ذلك، وعلينا الإسراع بالتكاتف وتوحيد صفوفنا لضرب واقتلاع الارهاب من أرضنا، ومواجهة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن».

