مصلحة الجوازات توقف استقبال معاملات استخراج جوازات السفر

طالب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بعدم قبول معاملات استخراج جواز السفر باستثناء للحالات ذات الطابع الاستعجالي والمتمثلة بعلاج “الجرحى وقرارات الإيفاد والمقيمين بالخارج”.

وأوضح في خطابه الموجه إلى نائب ومعاون رئيس المصلحة بالمنطقة الشرقية ومدراء الإدارات ورؤساء المكاتب والفروع والأقسام والذي تحصلت الاقتصادية على نسخة منه أن يتم القبول بالمواقع المحددة بالكشف المرفق أدناه كلا حسب اليوم والعدد المحدد لكل موقع، لافتاً إلى أنه في حال تجاوز أي موقع العدد المحدد للقبول يتم حجب نظام القبول من الموقع ولا يتم إعادة تفعيله إلا بصدور تعليمات رئيس المصلحة.

وأشار رئيس مصلحة الجوزارات إلى ضرورة أن يتم تقديم تقرير بالحالات المقبولة شهرياً لرئيس المصلحة، داعياً إلى تنفيذ التعليمات المذكورة في الخطاب إعتباراً من يوم الإثنين الموافق الـ29 من شهر أكتوبر إلى حين إشعار أخر.

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