نصية يعلن البدء في الخطوات العملية لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية

أكد عضو لجنة الحوار في البرلمان، عبد السلام نصية، إنه تم الإتفاق بين مجلس النواب ومجلس الدولة حول آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية.

وأوضح في بيان، أن ذلك جاء بعدما رد رئيس لجنة تعديل الإتفاق السياسي المكلف بمجلس الدولة بقبول الآلية المقترحة لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، مع التأكيد على تأجيل الخوض فيما يخص المادة 8 من الأحكام الإضافية طبقا لما تم الإتفاق عليه سلفا بنهج فصل المسارات عن بعضها.

وبين أنه خلال الأيام القادمة سيتم وضع برنامج زمني للإجراءات اللازمة لتنفيذ تطبيق إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وفقا لقرار مجلس النواب بالخصوص، إلى جانب إعداد مؤتمر صحفي مع رئيس لجنة تعديل الإتفاق السياسي للإعلان عن الإتفاق.

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