بعثة الامم المتحدة تعلق على تفجير الفقهاء

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاعتداء الدامي الذي تعرضت له بلدة الفقهاء في وسط ليبيا نفذه تنظيم داعش.

وتقدمت البعثة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، بخالص تعازيها لأسر الضحايا داعية إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين وعودتهم إلى أسرهم بشكل آمن.

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء الوضع الأمني الذي يزداد هشاشة في وسط ليبيا مطالبة الليبيين بوضع خلافاتهم جانباً والتعاون على دحر التهديد الإرهابي الذي يهدد استقرار وأمن بلادهم. وأسفر الهجوم الذي وقع يوم الأحد عن مقتل أربعة مدنيين – تم إعدام اثنين منهم أمام العامة، وخطف تسعة على الأقل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا