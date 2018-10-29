كرموس: موقفنا واضح بشأن المادة الثامنة.. وتصريحات عقيلة صالح الأخيرة غير مسؤولة

ليبيا – أفاد عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن المجلس موقفه واضح بما يتعلق بالمادة الثامنة إذ يعتبر أنها ليست محل للنقاش ويأجل البت فيها لحين إستفتاء التعديل فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي لرئيس ونائبين والإتفاق على آلية الإختيار فقط.

كرموس أشار خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن لجنتي الحوار بمجلس النواب والدولة توصلتا إلى آخر إتفاق في تونس على إرجاء البت في المواد الأخرى القابلة للتعديل والتركيز على تعديل السلطة التنفيذية أي تقليص المجلس الرئاسي لرئيس ونائبين.

وأبدى إستغرابة من إحالة لجنة تعديل الإتفاق في مجلس النواب تعديل على المقترح الأخير يتضمن تعديل في إدخال المادة الثامنة على الرغمن من أنه لم يكن ذلك ضمن الحوار من الأساس.

وتابع حديثه موضحاً :”مجلس النواب إقترح أن يكون وفقاً للمناطق الثلاث التاريخية يختار أعضاء مجلس النواب والدولة من كل منطقة مرشح ويتم إحالتهم لمجلسين للإختيار والتعديل الذي أضافه أن يتم إختيار الرئيس فيما بينهم وليس فقط من قبل مجلس النواب هذا ما تم الإتفاق عليه”.

كما أكد على أنه من ضمن المؤسسات التي تحتاج لبناء هي المؤسسة العسكرية ولا يختلف الليبيين على الحاجة لبناء جيش يكون ولائه للوطن وتحت سلطة مدنية منتخبة، مبدياً دعمهم لتعديل المؤسسة العسكرية وتعديل أي هيكلية للجيش.

وعن تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الأخيرة قال إن هناك إعاقة لتعديل الإتفاق السياسي ولمسار التواصل الذي كان من جانب مجلس النواب وعلى الرغم من تنازلات مجلس الدولة العديدة إلا أن هذه اللهجة في التصريحات ليست حديثة أو غريبة، مضيفاً :”عندما تعامل مجلس النواب مع مجلس الدولة بأي صفة إذا كان يدعي أن هذه الإجسام غير موجودة؟ إنها تصريحات لا مسؤولة”.

ختاماً ابدى تمنياته ممن وصفهم بـ” الشرفاء ” في مجلس النواب الإتحاد وإتخاذ موقف وطني حاسم فيما يتعلق بتعديل الإتفاق السياسي وإخراج الموقف الليبي من أزمة تعديل الرئاسي التي من المحتمل أن ينجم عنه إنهاء الأجسام الموازية وتشكيل حكومة وطنية واحدة.