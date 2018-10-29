نصية: مجلسي النواب والدولة إتفقا على اعادة هيكلة السلطة التنفيذية والبدء بالخطوات العملية

ليبيا – أعلن عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية اليوم الإثنين عن اتفاق مجلسي النواب و الدولة على اعادة هيكلة السلطة التنفيذية والبدء في الخطوات العملية لذلك.

نصية دعا في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” الجميع لتغليب مصلحة الوطن واختيار عناصر قادرة على ادارة البلاد في هذه المرحلة الخطيرة والتي تتطلب توحيد مؤسسات الدولة والتهيئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والحد من التدخل الخارجي.

وأشار إلى عدم تمكنه حضور جلسة اليوم الاثنين لأسباب خارجة عن إرادته، منوهاً إلى إرساله الإحاطة بخصوص خطوات اعادة هيكلة السلطة التنفيذية الى أعضاء مجلس النواب وقد استعرضها الهادي الصغير عضو لجنة الحوار في الجلسة.

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