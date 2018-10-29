إدانات محلية ودولية لهجوم الفقهاء

أعربت عدة جهات، محلية ودولية، عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة الفقهاء ببلدية الجفرة، وأسفر عن سقوط 4 قتلى، وفق ما ذكرته مصادر محلية.

فقد أدان المجلس الأعلى للدولة الهجوم، وحمّل الجهات الأمنية المسؤولية لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة والعمل على إطلاق سراح المختطفين، داعيا إلى توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية وحماية المواطنين من الهمات المسلحة.

كما أدان مجلس النواب الهجوم، وأعلن الحداد الرسمي في البلاد لمدة 3 أيام، وطالب الجيش الوطني بتامين المنطقة وملاحقة الإرهابيين والعمل على إطلاق سراح المختطفين.

من جهتها، دعت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى فرض الأمن بالمنطقة وتطهيرها من فلول الجماعات الإرهابية والتصدي لكل من يعمل على ترهيب المواطنين وتهديد حياتهم.

بدورها، أدانت السفارة الكندية في ليبيا الهجوم الإرهابي ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن دون أن تعريض حياتهم للخطر.

وأعرب السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي، مُعربا عن تعازيه لأسر الضحايا وداعيا إلى الإفراج الفوري عن المختطفين.

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