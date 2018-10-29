عدل الوفاق تستنكر الهجوم الارهابي على منطقة الفقهاء

ليبيا – إستنكرت وزارة عدل الوفاق في بياناً لها اليوم الإثنين الهجوم الغادر على منطقة الفقهاء والعمليات الإرهابية التي وصلت إلى حد القتل والخطف والإعتداء على الممتلكات العامة.

الوزارة أكدت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أنها تتابع بقلق شديد مجريات ما حدث في منطقة الفقهاء من هجوم سافر من قبل تنظيم الدولة ،مشددةً على أن مثل هذه الأفعال لن تثنيها عن عزمها بالقيام بواجبها.

ودعا البيان مكتب النائب العام بالوقف جنباً إلى جنب لمكافحة الإرهاب والنهوض بالوطن ودعم بناء المؤسسات القانونية والحقوقية، لافتةً إلى أنها لن تسمح بإفلات المجرمين من العقاب.

الوزارة دعت في ختام بيانها السلطات الأمنية المختصة بضرورة تحمل مسؤولياتها وتنفيذ ما يصدر من النيابة العامة من أوامر والقيام بواجبها بحماية المواطنين حتى لا يتكرر هذا العمل الإرهابي الأثم الذي يتنافى مع القيم الدينية والسلوكية.

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