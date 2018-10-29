إيطاليا تعتبر نفسها “مُنتصرة” في ليبيا

ترى روما في زيارة قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر لإيطاليا ولقائه رئيس الوزراء جوزيبّي كونتي، ووزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي، وموافقته على حضور مؤتمر باليرمو، انتصارا جديدا لسياستها تجاه ليبيا كون المشير حفتر انتقد أكثر من مرة هذه السياسة.

وبحسب وكالة “آكي” الإيطالية، فإن لقاء حفتر وميلانيزي سيركز على المشاركة في مؤتمر باليرمو المقرر عقده منتصف نوفمبر المقبل .

ويبدو أن إيطاليا تداركت الموقف بعد زيارة وزير خارجيتها للرجمة في سبتمبر الماضي في محاولة منها لسد الهوة بينها وبين القيادة العامة .

ويبقى الانتصار الكبير الذي تنتظره إيطاليا هو النجاح في جمع الأطراف الليبية في المؤتمر المرتقب وكذلك جمع أكبر عدد من رؤساء الدول الكبيرة والفاعلة.

ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن الانتصار الأكبر يتمثل في حل المشاكل الليبية التي استعصت على الجميع، وقد لمحت إيطاليا في أن المؤتمر غير ملزم بوضع الحلول النهائية التي قالت إنها تقع على عاتق الليبيين أنفسهم.

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