قال الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت طه حديد إن القوة رفعت درجات الاستعداد القصوى واستدعت القوة الاحتياطية بعد الهجوم على بلدة الفقهاء.

وأضاف حديد في تصريحات تليفزيونية، أن القوة أقامت دوريات ثابتة ومتحركة منذ فجر اليوم بمحيط المدينة وجنوبها، تخوفا من تسلل العناصر المهاجمة للفقهاء باتجاه سرت، وفق قوله.

