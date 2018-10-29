“المسماري” يكشف تفاصيل هجوم الفقهاء الإرهابي

بنغازي-العنوان

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري، بأنَّ تنظيم داعش الإرهابي هاجم مدينة الفقهاء 200 كيلومتر جنوب مدينة سوكنة على الطريق الرابط بين منطقة الجفرة ومنطقة سبها وذلك أمس الأحد على تمام الساعة 11:30 ليلا.

وأضاف المسماري عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” بأن الهجوم نتج عنه أربع شهداء و10 مفقودين يرجح اختطافهم من قبل الإرهابيين.

كما قال المسماري بأنه تم حرق مركز شرطة المدينة وخمسة منازل وثلاث سيارات، موضحًا أنه بعد توجه الكتيبة 128 وسرية الحماية والتأمين بالمنطقة العسكرية الوسطى إلى المدينة خرج التنظيم باتجاه الجنوب وهاجموا بوابة الـ 400 واستشهد على إثرها أحد الجنود بالبوابة وجرح آخر.

وأوضح المسماري بأن العملية تأتي في إطار العمليات الإرهابية التي تقوم بها العصابات الإرهابية من حين لآخر باستهداف المدن والقرى الآمنة البوابات العسكرية والأمنية.

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