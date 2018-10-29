المفوضية الأوروبية تتحفظ على تسرب محتمل لأموال ليبية مجمدة

تحفظت مفوضية الاتحاد الأوروبي، الاثنين في الرد على ما تداولته وسائل إعلام عن تسرب فوائد وعائدات أموال ليبية مجمدة في مصارف بلجيكية.

وعلقت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي “فيديريكا موغيريني” على سؤال حول إمكانية وجود ثغرات أو سوء تطبيق للعقوبات الأوروبية قائلة “إن السهر على حسن تطبيق العقوبات المفروضة على طرف ما، يدخل حصرًا في صلاحيات الدول الأعضاء”، وفقا لما نقلته عنها وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.

يذكر أن وسائل إعلام بلجيكية كشفت،الاثنين عن سحب مصارف بلجيكية نحو 5 مليارات يورو من الأموال الليبية المجمدة لديها.

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