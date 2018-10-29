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الحرس البلدي سرت يتصدى للعابثين بصحة المواطن

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يبذل عناصر الحرس البلدي سرت جهودا كبيرة بين المدينة وضواحيها، ومن خلال إحدى الجولات ضبطت إدارة الدعم والدوريات كميات كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية بعد تفتيش صيدليات ومحال للمواد الغذائية.

وبعد ضبط هذه الكمية، تعتزم وحدة التحقيق بالجهاز بالتحقيق في الموضوع ومن ثم ستحال كل ملفات المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويعتبر عناصر الحرس البلدي، عينا ساهرة على حماية المستهلك للبحث عن المخالفين للقيم الإنسانية، كما لا يتوقفون عن توجيه النداء للمواطنين بالتأكد من صلاحية المواد الغذائية وحليب الأطفال والأدوية قبل شرائها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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