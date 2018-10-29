السودان تسعى لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع ليبيا

كشف الأمين العام لجهاز المغتربين السوداني كرار التهامي، الاثنين عن اتجاه بلاده لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع ليبيا، خاصة فيما يتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل، وفق قوله.

وناقش التهامي مع السفير الليبي بالخرطوم علي المحروق، عددًا من القضايا المشتركة التي تعني مواطني البلدين، وفي مقدمتها أزمة الطلاب السودانيين بالجامعات والمدارس الليبية، وفق صحيفة الشروق السودانية.

وأقرّ الجانبان، وفق الصحيفة، بأهمية مراجعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بجانب المعاملة بالمثل، بما يحقق الحلول العادلة التي تعزز العلاقات بين البلدين.

يذكر أن وزارة التعليم بحكومة الوفاق فرضت رسوما دراسية على الطلاب السودانيين تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما أدى إلى توقف مئات الطلبة السودانيين في ليبيا عن الدراسة.

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