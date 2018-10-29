بعد هجوم الفقهاء.. السراج يطالب بتوحيد الصفوف لمواجهة الإرهاب

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بالإسراع بالتكاتف وتوحيد الصفوف لضرب واقتلاع الإرهاب من البلاد، ومواجهة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن، حسب تعبيره.

وجاءت هذه المطالب خلال تصريح أدلى به السراج لوكالة الأنباء الليبية اليوم الإثنين، حول العملية الإرهابية التي استهدفت منطقة الفقهاء ليلة أمس، وفق ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وقال السراج: “ها هي جريمة أخرى تقع في جزء عزيز من الوطن، وإذ نترحم على ضحايا الاعتداء الإرهابي على منطقة الفقهاء ببلدية الجفرة”،

وأكد السراج، أن هذا العدوان يمثل سببا آخر يدعو إلى توحيد الجهود العسكرية والأمنية، مشددا على أنه لا مجال للتهاون في تحقيق ذلك، على حد قوله.

وقتل أربعة أشخاص واختطف عدد أخرين من المواطنين جراء هجوم مسلح تعرضت له منطقة الفقهاء جنوب البلاد ليلة أمس الأحد من قبل مجموعة مسلحة يرجح أنها تابعة لتنظيم الدولة، بحسب ما أعلن المجلس البلدي الجفرة.

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