البعثة اﻷممية تدين هجوم الفقهاء، وتطالب بالإفراج عن المخطوفين

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشدة الاعتداء الدامي الذي تعرضت له بلدة الفقهاء في وسط جنوب البﻻد في عمل انتقامي وحشي نفذه تنظيم الدولة، بحسب ما وصفته السلطات المحلية.

وأشارت البعثة في بيان لها اليوم اﻷحد، إلى أن الهجوم الذي وقع ليلة أمس أسفر عن مقتل أربعة مدنيين جرى إعدام اثنين منهم أمام العامة، وخطف تسعة أخرين على الأقل.

وطالبت البعثة الأممية، بالإفراج الفوري عن المخطوفين وعودتهم إلى أسرهم بشكل آمن، مقدمة خالص تعازيها لأسر الضحايا، وفق ما ذكر البيان.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، أطراف النزاع بوجوب التزامهم بحماية المدنيين، داعية إياهم إلى الكف فوراً عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية امتثالاً للقانون الإنساني الدولي.

وأعربت البعثة ، عن قلقها البالغ إزاء الوضع الأمني الذي يزداد هشاشة في وسط ليبيا، داعية الليبيين إلى وضع خلافاتهم جانباً والتعاون على دحر التهديد الإرهابي الذي يهدد استقرار وأمن البلاد، على حد قولها.

وتعرضت بلدة الفقهاء جنوب وسط ليبيا الواقعة بالقرب من جبال الهروج جنوب منطقة الجفرة، إلى هجوم مسلح ليلة أمس الأحد من قبل مجموعة مسلحة يرجح أنها تابعة لتنظيم الدولة، بحسب ما أعلن المجلس البلدي الجفرة، وقتل على أثره أربعة أشخاص واختطف عدد أخرين من المواطنين.

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