بلدية الجفرة: مقتل 4 أشخاص جراء هجوم مسلح لداعش على الفقهاء

أعلن المجلس البلدي الجفرة، عن مقتل أربعة أشخاص من منطقة الفقهاء جنوب ليبيا من بينهم ابن رئيس الفرع البلدي للمنطقة جراء هجوم مسلح تعرضت له البلدة ليلة أمس الأحد من قبل مجموعة مسلحة قالت إنها تابعة لتنظيم الدولة.

وأكد المجلس، خروج نحو 25 آلية مسلحة من منطقة الفقهاء تابعة للتنظيم بعد مهاجمتها بلدة الفقهاء وترويع السكان وحرق بعض البيوت، إضافة إلى مهاجمة مركز شرطة الفقهاء وخطف عدد من أفراد، بحسب ما ذكر على صفحته الرسمية في “فيسبوك”.

وناشد رئيس الفرع البلدي، الجميع بالتدخل العاجل لإنقاض البلدة من الهجوم الغادر الذي تعرضت له من قبل مجموعة تابعة لتنظيم الدولة، مؤكدا أن الوضع في المنطقة كارثي ومأساوي جداً، على حد تعبيره.

وأفاد عضو المجلس البلدي الجفرة عبداللطيف جلالة لقناة ليبيا الأحرار، أن قوة عسكرية تتجه من الجفرة إلى بلدة الفقهاء بعد هجوم على البلدة من قبل مجموعة تابعة لتنظيم الدولة، حسب قوله.

وقد تحصلت ليبيا الخبر من مصادر داخل بلدة الفقهاء على أسماء القتلى جراء هذا الهجوم المسلح وهم: عبدالرؤوف بن زايد، ووائل حمد ساسي، وأبوبكر أحمد عبدالكافي، وحسن محمد احميد.

يشار إلى أن بلدة الفقهاء تقع جنوب وسط ليبيا بالقرب من جبال الهروج جنوب منطقة الجفرة، ويتكون معظم سكان البلدة الصغيرة من قبيلة الزيادين.

وتعاني معظم مدن المنطقة الجنوبية من انفلات أمني مؤخرا بعد أن عاشت بعض مناطق الجنوب أوضاعا أمنية صعبة عقب الهجمات المتكررة التي شنتها المجموعات التشادية المسلحة وارتكابها لعمليات خطف وابتزاز ضد المواطنين.

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