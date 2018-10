بعد هجوم أهالى الجفرة ضد «الوفاق».. «باشاغا» يضع خطة جديدة لتأمين الجنوب

المتوسط:

ترأس وزير الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اجتماعاً أمنيا وعسكرياً رفيع المستوي لوضع خطة أمنية وعسكرية لتأمين منطقة الجنوب.

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أصدر القرار 21 لسنة 2018م والذي يقضي بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية تضم وزير الداخلية المفوض ووكيل وزارة الدفاع، ورئيس المخابرات العامة ورئيس المباحث العامة وأمراء المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطي.

