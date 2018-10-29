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قبائل برقة: تعيين العيساوي “استفزاز مقصود”

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتقدت قبائل برقة بشدة تعيين “علي العيساوي” وزيرا للاقتصاد في حكومة الوفاق، وهو متهم في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، معتبرة أنّ تعيينه يُذكي “نار الفتنة”.

وقالت القبائل في بيان أصدرته، الإثنين، إنّ تعيين “العيساوي” أثار حفيظة كافة قبائل برقة لما فيه من استفزاز مقصود، داعية إياه للاستقالة حتى تثبت براءته قضائياً وتسوية وضعه اجتماعياً مع قبيلة العبيدات.

وجددت قبائل برقة تأييدها لمجلس النواب باعتباره “الجهة الشرعية” الوحيدة في البلاد، معتبرة أنه تمكّن من تحقيق عدة إنجازات وساهم في بناء الجيش الوطني ودعمه سياسيا، مؤكدة أيضا دعمها للجيش الوطني الذي حقق انتصارات كبيرة في حربه على الإرهاب.

وشددت قبائل برقة على تمسكها بثوابتها المتمثلة في حقوقها السياسية والاقتصادية وعدالة توزيع الثروة والسلطة، مشيرة إلى استعدادها للتعاون مع كافة تركيبات وقبائل غرب البلاد وجنوبها لنبذ الإرهاب وبناء دولة القانون والمؤسسات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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