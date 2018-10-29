السعودية تندد بهجوم الفقهاء الإرهابي وتعزي أهالي ضحاياه

ليبيا – أعربت المملكة العربية السعودية عبر بيان صادر من وزارة خارجيتها عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف منطقة الفقهاء ببلدية “الجفرة” جنوبي ليبيا مخلفاً عدداً من القتلى والجرحى والمخطوفين على يد تنظيم داعش الإرهابي .

كما أدان البيان الذي إطلعت عليه صحيفة المرصد عبر وكالة الأنباء السعودية الرسمية مساء اليوم الإثنين الهجوم الإنتحاري اللذي وقع في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية تونس .

ونددت السعودية بالتفجير الذي إستهدف لجنة للانتخابات في العاصمة الأفغانية “كابول” وما خلفته كل هذه الهجمات من سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت المملكة تضامنها ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة ضد الإرهاب الذي يستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء.

وختمت الوزارة تصريحها بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب ليبيا وتونس وأفغانستان مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

المرصد – متابعات

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