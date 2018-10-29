اجتماع أمني وعسكري لوضع خطة للجنوب

شهدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الإثنين، اجتماعا أمنيا وعسكرياً، ترأسه وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، بهدف وضع خطة أمنية وعسكرية لتأمين منطقة الجنوب.

وكانت حكومة الوفاق، قد أعلنت الأربعاء الماضي، تشكيل لجنتين، أمنية وخدمية، لمحاولة حلحلة المشاكل في الجنوب.

وأوضحت الحكومة، أن اللجنة الأمنية تتكون من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، مهمتها بحث النواحي الأمنية وسبل تفعيل ودعم أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، والوقوف على الاحتياجات الضرورية لاستتباب الأمن والاستقرار، والتصدي للخارجين عن القانون.

أما اللجنة الخدمية، فتتكون من القطاعات المختصة بحكومة الوفاق لتحديد ما تحتاجه المنطقة من خدمات عاجلة، وتتولى اللجنة تحديد التغطية المالية اللازمة لمواجهة هذه الظروف.

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