ترأس وزير الداخلية المفوض السيد فتحي باشاغا إجتماعاً أمنيا وعسكرياً رفيع المستوي لوضع خطة أمنية وعسكرية لتأمين منطقة الجنوب.
ويذكر بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أصدر القرار 21 لسنة 2018م والذي يقضي بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية تضم وزير الداخلية المفوض ووكيل وزارة الدفاع ,ورئيس المخابرات العامة ورئيس المباحث العامة وأمراء المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطي.
إجتماع أمني عسكري رفيع المستوي بوزارة الداخلية
ترأس وزير الداخلية المفوض السيد فتحي باشاغا إجتماعاً أمنيا وعسكرياً رفيع المستوي لوضع خطة أمنية وعسكرية لتأمين منطقة الجنوب.
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