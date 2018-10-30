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إجتماع أمني عسكري رفيع المستوي بوزارة الداخلية

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

ترأس وزير الداخلية المفوض السيد فتحي باشاغا إجتماعاً أمنيا وعسكرياً رفيع المستوي لوضع خطة أمنية وعسكرية لتأمين منطقة الجنوب.
ويذكر بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أصدر القرار 21 لسنة 2018م والذي يقضي بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية تضم وزير الداخلية المفوض ووكيل وزارة الدفاع ,ورئيس المخابرات العامة ورئيس المباحث العامة وأمراء المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطي.

عن مصدر الخبر

ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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تعليق

  • هذا السيد مدير شركه بيع الاطارات
    حا يدخل الجنوب في حرب ويزيد من تفرقه بين الليبين
    لاحول ولاقوه الا بالله
    سند الامور لغير اهلها .

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