بليحق: النواب أقرّ مشروع قانون رفع مرتبات قطاع التعليم

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن المجلس أقر مشروع قانون رفع مرتبات العاملين بقطاع التعليم باجماع الحاضرين، بعد مطالبات من المعلمين في كل ليبيا بتسوية أوضاعهم وتحسينها.

وفي ملف الحوار السياسي، أوضح بليحق أنه تم الاستماع في ذات الجلسة إلى إحاطة رئيس لجنة الحوار عبد السلام نصية والتي ألقاها عضو اللجنة، الهادي الصغير، بعد إقرار و موافقة مجلس الدولة علي ما اقره مجلس النواب في الجلسة الأخيرة، وسيتم البدء فعلياَ بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية بمجلس رئاسي من رئيس ونائبين .

وأوضح بليحق في كلمته لهُ أن المجلس أعلن الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على أرواح من سقطوا في الهجوم الإرهابي بمنطقة الفقهاء، مطالبا الجيش الوطني بتأمين المنطقة وملاحقة الإرهابيين.

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