سلامة من المغرب : دفعنا بإصلاحات إقتصادية تجري فى ليبيا للمرة الأولى منذ سنة 2011

التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة في الرباط ، الإثنين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، الذي يزور المغرب حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأزمة الليبية والتشاور حول سبل الاستفادة من المحطات القادمة لما فيه مصلحة واستقرار ليبيا ، وفقاً لوكالة الأنباء المغربية الرسمية .

وأكد سلامة في ندوة صحفية مشتركة مع المسؤول المغربي أنه ظل حريصًا منذ تسلمه منصبه على استمرار التشاور مع المغرب بشأن عموم عناصر المعضلة الليبية .

كما أكد سلامة بأن البعثة الأممية اضطلعت بدور مباشر في مواجهة هذه التحديات، وذلك في حل مشكلة الهلال النفطي والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والدفع بإصلاحات اقتصادية تجري للمرة الأولى في لبيبا منذ 2011م.

ومن جهتها قالت البعثة فى بيان ، بأن اللقاء يأتي في إطار المشاورات الدائمة بين المملكة المغربية والأمم المتحدة وقد تم التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الليبية وسير تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا.

المرصد – متابعات

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