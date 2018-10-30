باشا آغا يجتمع بالجويلي وعدد من مسؤولي الوفاق لوضع ” خطة تأمين ” الجنوب

ليبيا – عقد وزير الداخلية فى حكومة الوفاق فتحي باشا آغا فى طرابلس إجتماعاً أمنيا وعسكرياً فى مقر الوزارة التي وصفته بأنه إجتماع رفيع المستوي .

وبحسب تصريح صحفي صادر عن الوزارة ، فقد ترأس باشا آغا هذا الإجتماع الأمني والعسكري لوضع خطة أمنية وعسكرية لتأمين منطقة الجنوب الليبي .

وذكّرت الوزارة فى تصريحها بصدور قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 21 لسنة 2018 والذي يقضي بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية تضم وزير الداخلية ووكيل وزارة الدفاع التي شغل مهامها الوزارية فائز السراج عقب إقالته للعقيد المهدي البرغثي .

كما نص القرار المشار له على عضوية رئيس المخابرات العامة ورئيس المباحث العامة وأمراء المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطي فى تلك اللجنة .

وحضر الإجتماع كل من ” اللواء أسامة جويلي ” آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق وعدد من ” المسؤولين ” الذين نص القرار على عضويتهم فى تلك اللجنة .

المرصد – متابعات