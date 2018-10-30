البلدي حي الأندلس يقفل محال التجارية ويمهل أخرى “صور” 

شرع مركز الحرس البلدي حي الأندلس، مع المفتش الصحي بالبلدية، بقفل عدد من المحال التجارية والمخابز، وإنذار المخالفين للإجراءات الصحية والمتبعة لمزوالة المهن في نطاق البلدية.

ونشر المركز قائمة بعدد المحال التجارية التي تم قفلها، بعد جولته التفتيشية، والتي ننشرها على النحو التالي، الذي أعتمده مركز الحرس البلدي حي الأندلس، على صفحته الرسمية على الفيسبوك:

” ( 1-)قفل عدد” 2 “مخابز بالشمع الأحمر

1 لعدم الإهتمام بالنظافة العامة

2-لعدم الإهتمام بالنظافة الشخصية

3-لعدم وجود الترخيص

4-لعدم وجود شهائد صحية للعمال

(2-)قفل صالون حلاقة بالشمع الأحمر

1-لعدم وجود الترخيص

2-لعدم وجود شهائد صحية

3-لعدم الإهتمام بالنظافة العامة

(3-) انذار عدد” 2 “مقهى بالقفل خلال 24ساعة

(4-) انذار عدد 2 معامل مناسبات بالقفل خلال 24ساعة

(5-)مخالفة عدد 2 محال مواد غذائية

اتخدت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين”

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