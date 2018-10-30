قضية الليبي الرماية مع مقاطعة بطولة قطر تتطور .. قريش يرد على حكومة الوفاق

ليبيا – أكد رئيس الإتحاد الليبي للرماية عادل قريش على كون الإتحاد هيئة أهلية مستقلة تقرر وتتخذ قراراتها وفق معطياتها وإستراتيجياتها بما هو في مصلحتها داعياً إلى إحترام هذا الأمر وذلك فى أول تعليق منه حول تهجّم هيئة الرياضة بحكومة الوفاق على قرار الإتحاد بمقاطعة البطولة العربية الرابعة عشر المقامة فى قطر .

وفى تصريح لـ المرصد رداً على البيان الصادر ضده من هيئة الرياضة بحكومة الوفاق ، قال قريش بوقت مبكّر من صباح الثلاثاء إن التدخل القطري في الشأن الليبي والإتهامات الموجهة لقطر ليست بالأمر الهين مشيراً إلى فداحة تداعيات ذلك التدخل على الرياضيين والإداريين والأندية وهي المكونات الرئيسية للإتحادات الوطنية.

وأضاف قريش بأن الإتحادات الوطنية والهيئات الرياضية يقع على عاتقها مسئولية تعزيز الوحدة الوطنية ونشر روح المحبة والصداقة وتقوية النسيج الاجتماعي من خلال برامجها الرياضية في كافة ربوع ليبيا قبل كل شيء.

وأضاف : ” ولكن إذا كانت المشاركة الخارجية في بلد ما تتعارض مع اهدافنا الوطنية سالفة الذكر وهي الاساس فأن عدم المشاركة وإعلان تضامنها الداخلي مع مكونات الوطن هو الأهم والأسمى ” .

وتابع : ” لو لاحظ مسؤولي الإتحاد إمتعاض أندية أو عدم إرتياح رياضيين من تواجدهم في مسابقة مقامة في بلد يعتبر بأنه داعم للإرهاب وكان سبباً في سفك الدماء والتفجيرات والمفخخات فأن الواجب يدعو لأخذ هذا القلق والامتعاض على محمل الجد ومنحه أولوية تعلو على مشاركة نخبة بسيطة في مسابقة لا تتسم بالأهمية وغير مصنفة ضمن المسابقات الكبرى ” .

وفي إطار الحديث عن المقاطعات فيمكن ذكر بعض السوابق الرئيسية في تاريخ الرياضة العالمية ومنها مقاطعة الولايات المتحدة للألعاب الأولمبية في موسكو سنة 1980 إحتجاجاً على الغزو الروسي لافغانستان وقد رد الاتحاد السوفيتي وحلفاءه حينها بمقاطعة الألعاب الأولمبية بولاية لوس أنجلس سنة 1984.

وأشار قريش إلى مقاطعة عدة دول ومنظمات رياضية للأحداث الرياضية المقامة بجنوب أفريقيا تحت نظام التمييز العنصري وقد كان لتلك المقاطعات دور في الضغط على العنصرية مذكراً بمقاطعة دول أفريقيا ومن ضمنها ليبيا لألعاب مونتريال 1976 احتجاجاً على مشاركة نيوزيلندا.

وذكّر قريش حكومة الوفاق بالدعوات التي ظهرت عام 2018 لكي تقاطع إنجلترا بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا بعد إتهام موسكو باغتيال معارض روسي على أراضيها ليعلن الأمير وليام وأعضاء الحكومة المقاطعة وعدم الحضور وتبعتهم أستراليا فى ذلك وإقتصرت المشاركة على التمثيل الرياضي.

وختم رئيس الإتحاد الليبي العام للرماية ، عادل قريش مذكراً أيضاً بالمقاطعة العربية لإسرائيل حتى أُضطرت إلى الإنسحاب من الإتحادات الرياضية الأسيوية والمشاركة مع أوروبا إضافة

لتراجع المنتخب الأرجنتيني عن زيارته إلى إسرائيل مؤخراً .

حكومة الوفاق تستنكر

ومن جهتها أصدرت الهيئة العامة للشباب والرياضة بحـكومة الوفاق الوطني ، الإثنين ، بياناً بخصوص مقاطعة الاتحاد العام الليبي للرماية للبطولة العربية الرابعة عشر المقامة فى نوفمبر القادم بدولة قطر.

وعبّرت الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق التي يترأسها بشير القنطري من خلال البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه عن إستنكارها لقرار المقاطعة مشيرة إلى أن الرياضة تجمع الشعوب وتهدف إلى الرقي في التعامل ونشر المحبة بين الشباب في شتى بلاد العالم وفقاً لمبادئ الميثاق الاولمبي .

وأضاف البيان : ” ونؤكد بأن الألعاب الرياضية لا علاقة لها بالمسائل السياسية وإنما ما حدث يعد تصرف شخصي ينم عن عدم إلمام بالمبادئ السامية بالرياضة ” .

وفي هذا السياق أكدت الهيئة العامة للشباب والرياضة وبعد التواصل والتنسيق مع اللجنة الاولمبية الليبية مشاركتها فى بطولة الدوحة بوفد وصفته بالرفيع المستوى بالبطولة من الهيئة .

وختمت الهيئة بيانها مؤكدة على دعم وتشجع أي تجمع عربي من شانه أن يدعم ويعزز روابط التعاون بين المنتخبات الرياضية الليبية في المحافل الإقليمية والقارية والدولية وفقاً لنص ذات البيان .

وكان رئيس الاتحاد الليبي العام للرماية عادل قريش قد أعلن يوم أمس الأول مقاطعتهم للبطولة العربية المقامة فى دولة قطر وذلك لدعمها الإرهاب فى ليبيا وتوظيفها للرياضة لكي تغير الصورة النمطية عنها ، وفقاً لنص رسالة إعتذار أرسلها قريش لأمين الإتحاد العربي للرماية .

المرصد – متابعات

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