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الخارجية السعودية تعلن إدانتها للهجوم الإرهابي على الفقهاء

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف الفقهاء بمنطقة الجفرة، مؤكدة تضامن المملكة العربية السعودية تضمانها الكامل مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة الإرهاب.

وأوضحت الوزارة، استنكار المملكة لما حدث في العاصمة التونسية بعد التفجير الانتحاري في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، والتفجير الإنتحاري الذي وقع في العاصمة الأفغانية بالقرب من قرب لجنة للانتخابات في كابول.

وقدّمت الخارجية السعودية العزاء والمواساة لذوي الضحايا الذين سقطوا نتيجة للأعمال الإرهابية، ولحكومات وشعوب ليبيا وتونس وأفغنستان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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